Quotidiano.net - Manca (Stellantis), possiamo produrre versioni ibride

Leggi su Quotidiano.net

"La strategia diè confermata, che si vada verso l'elettrificazione", ma "se il mercato lo richiederà, saremo in grado didelle", perché "abbiamo già dimostrato in passato di essere così flessibili da cambiare il nostro modo di agire". Lo ha detto il capo delle risorse umane di, Giuseppe, alla trasmissione Omnibus su La7, in un dibattito col segretario di Azione, Carlo Calenda. "Il nostro piano al 2030 è confermato - ha spiegato-. Che si vada verso l'elettrificazione, con i modelli assegnati a tutti gli stabilimenti, questa è la strategia. Dopodiché, c'è un cambiamento di tattica. Il presidente, gli azionisti, il board e l'amministratore delegato hanno rilevato delle divergenze su come procedere per l'attuazione di questo piano, per cui si è arrivati a una risoluzione consensuale".