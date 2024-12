Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Yanqing 2024 in DIRETTA: big final per Lucia Dalmasso e Maurizio Bormolini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.35 E’ il momento dellaissima trae l’austriaca Sabine Payer. Forza!8:33 Tutto facile per Tsubaki Miki. La giapponese si aggiudica la smallsuperando agevolmente la slovena Gloria Kotnik. Per la nipponica punti importanti in classifica generale.I8.30 Difatti la giuria premia Mastnak. Davvero un gran peccato. Sfuma il derby in big, ma Felicetti si giocherà il terzo posto.8.30 Ancora non sono arrivate decisioni ufficiali. Felicetti è saltato alla terzultima porta, ma è risalito fino alla penultima per sanare la posizione.8.28 INCREDIBILE! Escono dal tracciato sia Felicetti che Mastnak, ma il più lesto è l’azzurro, che risale fino alla porta incriminata prima del rivale.8.26 VA LUNGHISSIMO PROMMEGGER! E’issima per! Continua il super momento dell’azzurro dopo la vittoria nello slalom di Milyn! Che squadra amici di OA Sport! E non è finita, ora la semie tra Mirko Felicetti e lo sloveno Tim Mastnak.