Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Ferrari ci prova, McLaren favorita. Dalle 15.00 le qualifiche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Ultimi minuti prima fuori dall’abitacolo per i piloti, prima di scendere in pista, a caccia del crono.14.50 Cala il tramonto e si accendono le luci!14.49 Leclerc che dovrà subito trovare prestazione per entrare in ritmo con la monoposto e fare dellesenza correre rischi eccessivi e giocars il tutto per tutto nella Q3.14.47 Si lavora nel box della, mettendo a punto le vetture per questo time-attack così importante. Fondamentale sarà trovare il corretto utilizzo delle gomme.14.46che è arrivata piuttosto pronta a questo appuntamento, vista l’ottima correlazione tra pista e galleria del vento.14.45 Da capire anche come le scuderie sapranno adattarsi alle particolari condizioni della pista, visto che si gira in sessione serale e quindi con temperature più basse rispetto alla FP3.