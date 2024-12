Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il Sistema di Londra compare di nuovo sulla scacchiera

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:25 Posizione attuale.Giri: “I thinkmay have mixed up his prep and bluffed a little, and he’s slightly, slightly worse”#pic.twitter.com/ZXwzKl4Yu6— chess24 (@chess24com) December 7,10:22 Situazione abbastanza nuova:pensa. Di solito è stato lui, nelle ultime occasioni, ad avere sempre tempo in abbondanza, adesso è lui a cercare di capire cosa fare. Siamo comunque alla decima con 13 minuti usati dall’indiano e 10’07” da.10:20 Va in realtà detto che non solo Rapport si è spinto fino a questa posizione, ma è un impianto visto parecchie altre volte, nei database a partire da Lajos Portisch nel 1991 in poi si trova abbastanza materiale.10:17 Intantogioca 10. Axc4, posizione quasi del tutto simmetrica con tensione tra Donne che si “vedono”colonna d.