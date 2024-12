Iltempo.it - "Letalità altissima" e tanti bambini morti, perché il virus in Congo fa paura

Il misteriosoche sta mietendo vittime, anche trapiccolissimi, in Repubblica democratica delpreoccupa. «Se un focolaio del genere si fosse visto in Europa o in Asia l'allerta sarebbe molto alta,non è normale avere malattie con questa. In Africa, invece, eventi di quel tipo sono già capitati. La popolazione è debole, c'è uno scarso accesso ai servizi sanitari. In questo momento, quindi, c'è grande attenzione e pure un po' di preoccupazione», afferma in un'intervista a La Repubblica Gianni Rezza, infettivologo ed epidemiologo già all'Istituto superiore di sanità e al ministero alla Salute, commentando la malattia di origine sconosciuta che ha portato a oltre 70 decessi nella Repubblica democratica del. «Nessuno se la sente di escludere nulla.