Lanazione.it - La notte di lunedì 9 dicembre chiusa Lucca est sull'A11

, 72024 – Importante modifica'A11 comunicata da Autostrade per l'Italia. Nellatrae martedì 10saràla stazione diEst, in entrata verso Pisa: questo per consentire l'attività di isperazione e manutenzione cavalcavia. Nel dettaglio la chiusura scatterà dalle ore 22 dele terminerà alle ore 6 del giorno successivo, in modo da non impattare molto sul traffico. Per chi deve recarsi in quelle ore nelle aree di chiusura, Autostrade consiglia di entrare alla stazione di Capannori, evitando così la chiusura diEst.