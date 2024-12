Oasport.it - Helmut Marko inverviene nella diatriba tra Verstappen e Russell: “Bisognerebbe attenersi alla verità”

Un contrasto dialettico che sta facendo parlare non poco in quest’ultimo week end del Mondiale 2024 di F1. La faida tra Maxe Georgeha avuto inizio nel fine-settimana del Qatar. In quella circostanza, il quattro volte iridato ha ricevuto una penalità in griglia di partenza per aver “ostacolato” il britannico nel corso delle qualifiche.L’olandese non si è mostrato assolutamente d’accordo con questa decisione, affermando anche che tutto sia stato frutto dell’iniziativa di, disposto a tutto pur di fregarlo. Davanti ai microfoni, George è tornato sulla questione, rivelando di essere stato minacciato dal pilota della Red Bull.A intervenire in questaè stato il consulente dei “bibitari”,che, a Sky Sport Germany, si è espresso in questi termini: “La questione si è gonfiata troppo e dovrebbe rimanere tra i piloti.