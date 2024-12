361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo compie un passo indietro: la decisione coinvolge Shaila

Spolverato eGatta affrontano un nuovo confronto: tra dubbi, perplessità e gelosia, la storia d’amore trasembrava essere ormai al capolinea e invece affrontando un nuovo confronto, i due fidanzati stanno riprovando a comprendere il motivo dei loro screzi.ha iniziato il suo discorso dichiarando: “Siamo entrambi consapevoli di quello che vogliamo”, “Ti chiedo scusa, perché siamo entrambi a non accettarci per quelli che siamo” ha subito replicato.Leggi anche, due gieffini hanno infranto il regolamento? Chiesta la squalifica dal webIl nuovo confrontoLa ballerina inoltre chiede: “Come mai sei stato tu ad accendere in me certe cose e perché sei ancora tu a farlo? Mi piacerebbe attraverso l’amore e la fiducia a essere persone migliori”poi continua: “Se tu non mi accetti, io non ti accetto, non troveremo mai una quadra”.