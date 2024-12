Metropolitanmagazine.it - George R.R. Martin ammette quello che già sapevamo: A Song of Ice and Fire potrebbe non avere mai un finale

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ogni fan di Game of Thrones e, soprattutto, della saga letteraria Aof Ice and, in cuor suo lo sapeva. I milioni di lettori amanti delle vicende narrate dalla penna diR.R., tuttavia, erano ancora nella fase della negazione, almeno fino alle ultime dichiarazioni dell’autore stesso. Lo scrittore e sceneggiatore statunitense, infatti, si è recentemente cosparso il capo di cenere e lo ha ammesso chiaramente: The Winds of Winternon vedere mai la luce.Una batosta per tutti, in primis per il diretto interessato: «Purtroppo sono in ritardo di tredici anni», è la sua mesta considerazione, «Ogni volta che lo dico, penso: “Com’è possibile che io sia in ritardo di tredici anni? Non lo so, succede un giorno alla volta». La conclusione del ciclo di Westeros, in ogni caso, continua adla precedenza sul resto: «Questa è ancora una priorità.