Tpi.it - Cyrano: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, sabato 7 dicembre 2024, alle ore 22 su Rai 1 va in ondadel 2021 diretto da Joe Wright. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Erica Schmidt, a sua volta tratto dalla celebre commediade Bergerac di Edmond Rostand. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLa bella ma squattrinata orfana Rossana va a teatro con il conte De Guiche, innamorato di lei e determinato a sposarla. Rossana afferma il suo desiderio di sposarsi per amore e mentre si siede, lei e il soldato appena reclutato Christian de Neuvillette si vedono e sono immediatamente infatuati l’uno dell’altro. All’inizio dello spettacolo, l’amico d’infanzia di Rossana, il nanode Bergerac, si oppone all’attore protagonista e lo caccia fuori dal palco con insulti in rima, poi duella con un uomo che lo definisce un mostro per le sue condizioni.