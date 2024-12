Ilfogliettone.it - Crisi ceto medio e sindrome del galleggiamento

Il 58° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese nel 2024 evidenzia un quadro complesso dell'Italia, caratterizzato da contraddizioni profonde che minano le basi del sistema Paese. Da un lato, il 2024 si presenta come un anno di record positivi e negativi, dall’altro emerge una condizione di stagnazione sociale ed economica che colpisce in particolare il.Un Paese sospeso: la “del”Secondo il rapporto, l’Italia vive una condizione definita come "del": un equilibrio precario, senza crolli rovinosi nelle fasi recessive, ma anche senza progressi significativi nei momenti favorevoli. Questo immobilismo ha portato a un progressivo appannamento della spinta propulsiva verso il miglioramento del benessere.Negli ultimi vent’anni, il reddito disponibile lordo pro capite si è ridotto in termini reali del 7%, mentre nell’ultimo decennio la ricchezza netta pro capite è diminuita del 5,5%.