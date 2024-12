Ilrestodelcarlino.it - Coniugi suicidi, una lezione per la società

Duead Altedo si aggiungono alla lunga lista di anziani coinvolti in casi simili. Non ho sentito una sola parola sulla terza età nei programmi elettorali recenti e il Pnrr nazionale ha ignorato il problema. Con l'aumento dei vecchi è un errore. Almeno il presidente eletto alla guida della Regione Emilia Romagna , Michele De Pascale, dovrebbe pensare a questo tema. Se davvero ha messo la sanità al primo posto. Carlo Nadalini Risponde Beppe Boni Marito e moglie che si sono suicidati in un estremo gesto di disperazione e amore non ce la facevano più. Lei malata e sofferente, lui stremato nel doverle stare accanto sapendo che non ci sarebbe stata guarigione. Così lui le ha sparato e poi ha rivolto l'arma su se stesso togliendosi la vita a sua volta. Un biglietto firmato da entrambi spiega la scelta.