Cessione Osimhen salta tutto Tutta colpa… di Mbappé

potrebbe cambiare squadra nel mercato di gennaio, ma rischia di complicarsia causa di KylianVictorpotrebbe lasciare definitivamente il Napoli già a gennaio. È una possibilità concreta, come confermato dalle parole del direttore sportivo Giovanni Manna, che prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio ha dichiarato: “Tecnicamente è possibile, ma non ci ha chiamato nessuno”.Il casofare l’affare? (Foto: Ansa) – serieanews.comIl club partenopeo non chiude le porte a un trasferimento dell’attaccante nigeriano già questo inverno, che rappresenterebbe unadi lusso in grado di riequilibrare i conti dopo gli investimenti dell’estate. Tecnicamente, quindi, c’è margine per liberarsi fin da subito dal prestito al Galatasaray a beneficio di una big europea che volesse investire su di lui.