Carmine morto a 15 anni per un tumore diagnosticato in ritardo, la madre chiede giustizia: "Non mi fermerò mai"

Puccinelli, 15enne di Napoli, è deceduto il 23 dicembre scorso: sul caso sta indagando la Procura. L’ipotesi è che ilche lo ha ucciso sia statotroppo tardi.“Dicevano che non era nulla, ma poteva salvarsi”. A parlare è Immacolata Riccio, la mamma diPuccinelli, il ragazzo di 15di Napoli stroncato da untroppo tardi il 23 dicembre 2023.a 15per unin, la: “Non mimai” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comA quasi un anno dalla morte Immacolata è tornata are: “Mi dicevano che non c’era nulla di grave. Che ilera solo un liquido o una cisti”. Sul caso sta indagando la Procura della Repubblica di Macerata. I pm hanno aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo.