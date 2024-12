Romadailynews.it - Bastogi: il comitato denuncia il degrado e la mancanza di interventi

Tra bombole del gas, incendi e promesse mancate, gli abitanti dichiedonourgenti e sicurezza alle istituzioni.Roma, 7 dicembre 2024 – “Viviamo nell’angoscia degli incendi e nella paura di vivere in case che non sono sicure”. È l’appello lanciato da Eleonora Picchierini, referente delè Roma”, durante la manifestazione tenutasi oggi in Piazza del Campidoglio. Gli abitanti del complesso residenziale, alla periferia di Roma, vivono da anni in condizioni di grave, aggravate dalla presenza di centinaia di bombole del gas utilizzate per cucinare e riscaldarsi, un rischio che mina la sicurezza e la serenità di centinaia di famiglie.Nonostante le promesse istituzionali e l’annuncio di fondi del PNRR, la situazione non è migliorata. “Dove stanno le istituzioni?” chiede Picchierini, ricordando che, ex residence, dovrebbe essere destinato ad assegnazioni abitative che non si sono mai concretizzate.