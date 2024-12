Anteprima24.it - Aggressione a Borrelli, Nasti: “Lo Stato reagisca ora”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rino, già assessore comunale dei Verdi, in merito all’subita dall’onorevole.La brutalesubita a Forcella dal deputato della Repubblica italiana Francescoè una sfida alloda parte di chi si sente padrone di porzioni di territorio della città, e di fatto lo è diventato . Le enclave che si sono stratificate negli ultimi anni con la colpevole inerzia di settori dell’apparato statale, devono essere smantellate. Auspico che il Sindaco di Napoli, ma soprattutto il ministro degli interni Piantedosi provvedano immediatamente a riconquistare il controllo in queste pseudo extraterritorialità e a riaffermare la supremazia statuale.Non è altresì tollerabile che un deputato possa essere limitato nella sua libera azione, in parti della nostra città.