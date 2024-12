Inter-news.it - Thuram: «Ancora tanto da imparare. Inzaghi mi ha detto questo!»

Leggi su Inter-news.it

Marcussi è pronunciato al termine di Inter-Parma, match vinto dai nerazzurri 3-1. Queste le sue dichiarazioni. IL COMMENTO – Così Marcusa DAZN nel post-partita di Inter-Parma: «Quando sono arrivato non avevoiniziato a fare, qui sto crescendo e lavorando con i compagni in allenamento. Lautaro Martinez e Arnautovic mi aiutano, sono molto più esperti di me. Hoda fare. Il Parma è una squadra speciale per la mia famiglia, sono nato qui quando mio padre ci giocava. So che questa squadra ha un posto speciale nel cuore di mio padre, ma sono contento di aver fatto gol e di aver vinto la partita.mi hache alla Lazio aveva Immobile, che era bravo ad andare sul secondo palo. Io ci sono andato e ho fatto bene».sulla prossima sfida dell’Inter contro il Bayer LeverkusenIL FUTURO – Cosìsulla sfida contro il Bayer Leverkusen in Champions League: «Il Bayer Leverkusen è cambiato da quando me ne sono andato.