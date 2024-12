Anteprima24.it - Prevenzione dei furti in abitazione: foglio di via obbligatorio per uno straniero

Tempo di lettura: 2 minutiMassimo impegno dei Carabinieri per combattere il fenomeno deiinche recentemente hanno colpito il territorio.Nel territorio della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (BN), una delle Pattuglie messe in campo ha intercettato un cittadino, ma residente a Napoli, intento ad aggirarsi a piedi, senza che fosse in grado di giustificare la sua presenza sul posto.Dal successivo controllo a cui è stato sottoposto, sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, tra cuiined inoltre è risultato già essere gravato da vari provvedimenti di “di via” da svariati comuni campani.I Carabinieri, dopo aver accompagnato l’uomo in caserma, al fine di tutelare la sicurezza pubblica, hanno proposto nei suoi confronti l’ulteriore misura diassicurandosi l’uscita dal territorio sottoponendolo al ”di via”, con il divieto di fare rientro nel Comune interessato per tre anni, dimostrando che non era possibile escludere che la sua presenza fosse propedeutica al compimento di attività illecite.