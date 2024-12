Ilgiorno.it - Pillitteri, il ricordo di Corbani: "Paolo, ironico e indipendente. Teneva testa anche a Craxi"

"L’ultimo incontro con? Lo scorso 3 novembre in Consiglio comunale, per la presentazione dell’associazione degli ex consiglieri milanesi. L’ultima volta che l’ex sindaco è entrato a Palazzo Marino.era contentissimo di rivedere tante volti a lui noti e di “riprendere il filo del discorso“ per il futuro di Milano. Era di buon umore e si raccomandava: “Parla più forte che sono un po’ sordo“. E così io me lo sono messo seduto al fianco per dialogarci più facilmente". Luigi, vicesindaco targato Pci nella Giunta comunale a trazione Psi-Pci-Psdi-Verdi durata dal 20 dicembre 1987 al 1990, ha tanti ricordi legati al suo rapporto politico e personale con l’allora sindaco, morto ieri all’età di 84 anni, proprio nel giorno del suo compleanno, all’ospedale San Raffaele.