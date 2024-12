Cultweb.it - Perché l’Ulisse di James Joyce era considerato osceno?

Leggi su Cultweb.it

Il 6 dicembre del 1933 il giudice federale americano, John M.Woolsey, dichiarò finalmente chedinon fosse né pornografico né. Rendendo possibile la vendita di uno dei romanzi chiave del ‘900, con una sentenza destinata a fare storia. Il libro, pubblicato nel 1922, non aveva in realtà contenuti pornografici. Ma le allusioni erotiche da parte dello scrittore bastarono a far considerarecome un libro scandaloso. Nella cattolica Irlanda, per dire, andò in stampa solo negli anni ’60. Ambientato in un unico giorno, il 16 giugno del 1904, che in Irlanda si festeggia come Bloomsday, racconta le vicende di Leopold Bloom, un uomo di origini ebraiche che vaga per Dublino, concedendosi piaceri di ogni tipo. Dal cibo al sesso.Concepito come una sorta di Odissea moderna, è strutturato in tre parti con capitoli che ricordano quelli cantati da Omero.