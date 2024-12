Napolipiu.com - Perché Gyokeres esulta così?

Tutti pensavano si ispirasse ad Hannibal Lecter, ma dietro la celebrenza dello svedese si nasconde un omaggio a Batman e una storia di rivalsa personale.Il significato dell’nza di: “A nessuno importava finché non ho indossato la maschera”.L’nza di Viktorè diventata un vero e proprio fenomeno culturale. Il bomber dello Sporting, seguito con interesse dal Napoli, ha creato un gesto iconico che viene imitato da tifosi di tutte le età: mani incrociate vicino al volto e sguardo glaciale verso la telecamera, proprio come quando trafigge le difese avversarie.?Mani incrociate sul volto, sguardo glaciale dritto in camera: l’nza di Viktorè diventata un marchio di fabbrica, imitata da grandi e piccini sugli spalti dello Sporting Lisbona.