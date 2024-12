Ilgiorno.it - Panathlon Lecco 2024: Andrea Panizza è l’atleta dell’anno

Leggi su Ilgiorno.it

, 6 dicembre– Il mese di dicembre è da sempre, in casa delInternational, è da sem pre occasione di un bilancio stagionale in vista del periodo natalizio. La consegna dei Pre miha rappresentato un momento molto importante per il Club del presidenteMauri perché si è andato a riconoscere le imprese significative a livello sportivo dove la “lecchesità” è il principio fondamentale su cui si basano poi le scelte della Commissione giudicatrice. La cerimonia di consegna si è tenuta nell’Aula Magna del Politecnico di Milano Polo Territoriale dila consegna vera e propria dei premi; alle ore 20,30 all’NH Hotel dila cena di gala natalizia. Per ilil Trofeo, il premio principale, è stato assegnato al canottiere, di Mandello del Lario, medaglia d’argento ai XXXIII Giochi Olimpici di Pariginel canottaggio “quattro di coppia”.