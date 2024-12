Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-MILAN 2-1: Lookman decisivo, Theo Hernandez è sparito

Leggi su Calciomercato.it

Lee ildel match di Serie A, valevole per la quindicesima giornata. Ecco i migliori e i peggiori della partita di BergamoL’si aggiudica la vittoria da grande squadra, sfruttando le indecisioni del. Alla fine èa decidere il match.2-1:(LaPresse) – Calciomercato.it Al Diavolo non basta il gol di Morata su assist di Leao. Con l’infortunio di Pulisic si spegne la luce.Ecco i voti:Carnesecchi 6,5Djimsiti 6,5 – Dal 75? Kossounou s.v.Hien 6Kolašinac 6Bellanova 5 – I soliti guizzi in avanti, ma dietro soffre la velocità di Rafa Leao, che lo brucia nettamente in occasione del gol del momentaneo pareggio del DiavoloDe Roon 6,5Ederson 6,5Ruggeri 6Pašali? 5,5 – Dal 75? Samardzic 6,5De Ketelaere 7 – Dal 75? Retegui s.