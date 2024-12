Lanotiziagiornale.it - Numeri risicati e liti tra gli alleati: maggioranza in bilico nelle commissioni

Gli equilibri della, già fragili in aula, diventano ancora più precariparlamentari dove si definisce l’ossatura di ogni provvedimento. Il recente studio di Openpolis mette in evidenza una verità scomoda per il governo: le, veri centri di potere legislativo, mostrano che la soliditàca della coalizione è più apparente che reale. Qui dove ogni voto pesa come una sentenza, il margine di sicurezza è sottilissimo e ogni dissenso si traduce in una battuta d’arresto.parlamentari: il tallone d’Achille dellaLeparlamentari non sono semplici organismi di raccordo ma il cuore pulsante della poca italiana. I provvedimenti vengono emendati, discussi e negoziati prima di affrontare l’aula. Unacoesa dovrebbe garantire un percorso legislativo fluido e l’attuale governo si trova a fare i conti con dinamiche interne che trasformano ogni seduta in un esercizio di equilibrio poco.