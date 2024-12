Natale in viaggio 115 mln di italiani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.35 Per le festività natalizie saranno 11,5 milioni gliche si concederanno un. Lo rivela l'indagine commissionata da Facile.it a Emg Different, secondo cui la spesa in media sarà di 335 euro a testa, per un totale stimato in quasi 4 miliardi di euro. Sebbene la maggior parte dei viaggiatori pagherà con i propri risparmi, non mancano coloro che hanno fatto ricorso a un prestito personale: quasi il 2% del campione,una percentuale che arriva a superare il 4% tra i viaggiatori di età compresa tra i 25 e i 34 anni.