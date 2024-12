Donnapop.it - Mimì ha vinto X Factor, ma Francamente ha pienamente ragione: la musica ha un problema con le donne

Dire «A Xhauna donna, quindiaveva torto», significa non aver capito proprio niente di quello che ha detto. E, onestamente, lo trovo parecchio sconfortante, perché le parole si possono travisare (il più delle volte volontariamente e disonestamente, perché guardare il dito e non la luna è più comodo), ma i fatti no. E i fatti ci raccontano di un’industriale in cui lesoffrono non solo per la loro scarsa presenza, ma anche per il trattamento che ricevono.Innanzitutto, ci sono poche, pochissimein ruoli di potere (per il solito discorso, che vale in ogni ambito, per cui gli uomini sono sempre stati considerati idonei ai ruoli apicali, leno), ci sono poche“dietro le quinte” della(produttrici, arrangiatrici, direttrici artistiche) e le cantanti subiscono da sempre un trattamento di disparità.