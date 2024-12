Quotidiano.net - Lavrov, Usa prendano sul serio l'uso del nuovo missile

Mosca auspica che gli Stati Uniti e i suoi alleati "sul" il fatto che la Russia abbia testato ilipersonico Oreshnik sull'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghieiin un'intervista al giornalista americano Tucker Carlson. "Gli Stati Uniti e gli alleati degli Stati Uniti che forniscono queste armi a lungo raggio al regime di Kiev, devono capire che saremmo pronti a usare qualsiasi mezzo per non permettere loro di avere successo in quella che chiamano sconfitta strategica della Russia e per difendere i nostri legittimi interessi".