La denuncia di Evi Pd in Aula | Il governo vuole affidare l’acqua pubblica ai privati Poi l’appello | Fermatevi

“Siamo di fronte all’ennesimo provvedimento esaminato di fretta e molto probabilmente al nuovo voto sulla fiducia. L’urgenza, però, è un altra: contrastare la crisi climatica, proteggere le biodiversità e spingere sulle rinnovabili. L’urgenza di fare bene, non di fare in fretta e peggio di prima. È un decreto che tiene in vita il modello fossile da cui dovremmo affrancarci e non guarda alla transizione ecologica ed energetica e alla semplificazione delle procedure autorizzative”. Sono le parole della deputata del Pd, Eleonora Evi, che è intervenuta insul decreto Ambiente. L’esponente dem hato: “Ilpiù volte sceglie, poi ritira e poi annuncia di voler reintrodurre nella manovra una norma gravissima. Mi riferisco a quella che aprirebbe la presenza deinelle società pubbliche per il servizio idrico integrato, dain house.