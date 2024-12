News.robadadonne.it - Incendio in un capannone, gravemente ustionato Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia

Sono ancora in fase di accertamento le cause che nella mattinata di ieri 5 dicembre, hanno fatto divampare unin undi Gallarate utilizzato come deposito; nel rogo dell’ex magazzino tessile è rimasto coinvoltodi, volto noto anche al pubblico televisivo italiano per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, in coppia con il figlio Jeremias.avrebbe riportato ustioni di secondo grado sul 10% del corpo e un’intossicazione, ed è stato trasportato immediatamente, in codice rosso, all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, per poi essere trasferito in un secondo momento al Niguarda di Milano, dove si trova ancora in prognosi riservata nel reparto ustionati, non in pericolo di vita. Secondo i testimoni, operai di altri laboratori situati nei pressi del, l’uomo sarebbe uscito dall’edificio con testa e arti avvolti dalle fiamme.