Il fondo LVMH Luxury Ventures Advisors acquisisce una quota del brand di pelletteria Db

Per la prima voltaconclude il primo investimento delin Norvegia, e collezionando il secondo in Scandinavia, dopo Our Legacy. Questa volta si tratta di Db, marchio norvegese di valigeria e, specializzato in particolare in valigie. Si tratta di undall’estetica minimalista, che unisce la praticità tipicamente scandinava all’eleganza dell’arredo urbano.acquista unadi Db come secondo investimento in ScandinaviaJulie Bercovy, CEO di, ha commentato l’operazione. “Db è un punto di riferimento nel settore della valigeria, con design davvero originali, di alta qualità e funzionali, rivolti a una ristretta comunità di appassionati di outdoor, atleti, creativi e viaggiatori entusiasti, con cui il marchio mantiene stretti legami.