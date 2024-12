Quotidiano.net - I socialisti aprono a Macron, a mezzogiorno all'Eliseo

Il Partito socialista francese si è detto pronto a discutere oggi con la coalizioneiana e la destra sulla base di "reciproche concessioni" in vista della formazione di un nuovo governo, dopo la caduta - due giorni fa - di quello di Michel Barnier. Il segretario del Ps, Olivier Faure, che sarà ricevuto aall', ha precisato ai microfoni di France Info che tale governo nascerebbe sulla base di "un contratto a durata determinata".ha iniziato subito a muoversi alla ricerca di un nuovo governo e avvia questa mattina consultazioni con i partiti politici alleati, in quello che chiama "l'arco di governo", che va daiai Républicains, con l'obiettivo di formare un nuovo "governo di interesse generale". In mattinata riceverà all'i leader centristi del campoista: Renaissance, MoDem, Horizons, i Radicali, Unione democratica (Udi).