Movieplayer.it - Hildegart - La vergine rossa, la recensione: un film sorprendente da un'incredibile storia vera

Leggi su Movieplayer.it

La vicenda, realmente avvenuta, di- Laè ambientata nella Spagna degli anni Trenta, dove una madre manipola la figlia affinché possa cambiare il mondo e la società del tempo. Su Amazon Prime Video. Nel 1914 Aurora Rodríguez, una donna benestante e dall'indole indipendente, intende a tutti i costi creare la donna perfetta, dando vita a una bambina che seguendo i principi dell'eugenetica sarà in grado di cambiare il mondo. Per evitare che un qualsiasi uomo possa paventare diritti sulla paternità, ha rapporti con un ecclesiastico, conscia che questi non potrà mai ammettere il fattaccio. Nel 1931 il frutto di quell'unione è un'adolescente dalla mente acuta di nome, educata da quella rigida madre secondo strette e ferree regole da seguire alla lettera: un modus operandi senza eccezioni, fin da quando era soltanto una .