Isaechia.it - Gf Vip, famosissima ex Vippona vittima di un’aggressione: l’episodio è avvenuto ieri sera al suo rientro a casa

Attimi di terrore per un’ex protagonista del Gf Vip., mentre tornava a, Valeria Marini è statadi. Fortunatamente il celere intervento di una pattuglia della polizia di passaggio in quella zona proprio in quel momento ha scongiurato il peggio.è trapelato dalle pagine della versione online del settimanale Chi pochi minuti fa.Ecco quanto accaduto all’exdel Gf Vip:Poco dopo le 23, la soubrette e imprenditrice ha aperto il portone e ha sentito dei rumori sospetti. Al buio a causa delle lampadine rotte poco prima e colta da un’ambiente silenzioso, ha capito subito che qualcosa non andava. La paura è diventata realtà quando ha sentito una persona scendere rapidamente le scale verso di lei. Inseguita da un uomo, Marini ha reagito d’istinto, correndo fuori dall’edificio.