Calcionews24.com - Genoa-Torino, Galante: «Attenzione all’effetto Vieira, ma i granata col Napoli meritavano di più. I problemi Vanoli non li ha in difesa ma davanti, può fare questo per risolverli»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Fabio, ex difensore, sulla sfida di Serie A in programma traal Marassi. Tutti i dettagli Fabio, ex difensore del, interviene su La Gazzetta dello Sport sul momento, tra crisi di risultati e voci sulla vendita della società da parte di Urbano Cairo. Ha giocato anche nel .