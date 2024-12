Forse incontro Trump-Zelensky a Parigi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.11 Per la cerimonia della riapertura della cattedrale di Notre-Dame domani a, è possibile che il presidente eletto statunitense, Donald, incontri il presidente ucraino Volodymyr. Lo afferma l'agenzia France Presse citando un alto funzionario ucraino. "Il presidente ucraino assisterà alle celebrazioni in occasione del restauro della cattedrale di Notre-Dame. Incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron. Sono possibili anche altri incontri, in particolare col presidente eletto Donald",ha detto la fonte.