Lapresse.it - Fisco: Leo, lettere a contribuenti? Nessuna minaccia, è semplice collaborazione

Roma, 6 dic. (LaPresse) – “Da parte mia e del Governo non c’èintenzione di vessare,re o intimorire nessuno. L’obiettivo della riforma fiscale, a cui stiamo dando celere attuazione, va nella direzione di adottare comportamenti trasparenti dell’amministrazione finanziaria nell’ambito di un rapporto collaborativo con i. In tal senso va l’informazione preventiva volta a evitare accertamenti”. È quanto afferma il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo. “Anche ledi recente inviate dall’Agenzia delle entrate rientrano nell’ordinaria attività di comunicazione per segnalare eventuali anomalie riscontrate nelle dichiarazioni sulla base dei dati in suo possesso”.