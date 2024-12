Ilfattoquotidiano.it - F1, quando il titolo Costruttori si vince all’ultima curva: la storia dell’eterno duello Ferrari-McLaren

Ad Abu Dhabi l’ultima sentenza di stagione, per decidere chi tratrionferà nel Mondiale. Se l’impresa già alla vigilia era ardua per la, per i 21 punti di svantaggio sulla rivale dopo il Qatar (640-619) con gli ultimi 44 punti da assegnare, ora c’è una vera e propria montagna da scalare, dato che Charles Leclerc dovrà cambiare il pacco-batteria della sua SF-24 e sconterà 10 posizioni di penalità in griglia domenica. Nei 74 anni daesiste la F1, più di una volta il team di Maranello è arrivato a lottare per il campionato marchegara. Contro lai confronti sono stati sette: quattro vinti dal Cavallino e tre dalla rivale. Poi altri quattro contro scuderie come Brm, Renault e Williams.I duelliGuardando ai soli duelli, i primi tre confronti sono arrivati in campionati dove il sistema di punteggio era differente: 9 punti al vincitore, 6 al secondo e 4 al terzo, senza il punto del giro veloce.