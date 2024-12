Ilgiorno.it - Domenico Pozzovivo, in bici in doppia fila nel Lecchese: “La multa? Pagata, ma ingiusta. In strada la legge del più forte”

Colico (Lecco) – La sgambata della domenica mattina tra Colico e Gravedona è costata a, ciclista professionista fino a pochi anni fa, unaper aver pedalato in, assieme all’altro ciclista italiano Diego Ulissi. Soldi già versati, nell’immediatezza, come richiesto dalle forze dell’ordine. E chegiura di essere disposto a pagare di nuovo, se capiterà un caso analogo., cosa è successo? “Stavamo pedalando assieme a Ulissi in un orario non particolarmente congestionato. I carabinieri ci hanno affiancato e hanno intimato di seguirli, finché abbiamo raggiunto la loro vicina caserma. Non sapevamo nemmeno che ci stessero portando lì”. Ed è scattata la. “Sono stato obbligato a pagare in solido, secondo i militari perché non sono residente in Italia.