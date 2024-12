Crédit Agricole sale al 151% di Banco Bpm e lancia la sfida a Unicredit

Liberoquotidiano.it - Crédit Agricole sale al 15,1% di Banco Bpm e lancia la sfida a Unicredit

al 15,1% diBpm e fa cambiare il volto alla partita cominciata qualche giorno fa per il controllo della banca milanese. Secondo fonti ben informate, come riporta Repubblica, l'amministratore delegato della banca francese, Philippe Brassac, nelle ultime ore avrebbe comunicato al numero uno delBpm, Giuseppe Castagna, l'incremento di quota e ora si devono valutare le ricadute sull'operazioneBpm. E sempre nell'ambito di questa operazione "Crèditnon intendere un'offerta pubblica di acquisto su azioniBmp", fa sapere una nota nella quale Crèditha annunciato che presenterà istanza presso l'Autorità di vigilanza per essere autorizzata a incrementare la propria partecipazione in azioni al di sopra della soglia del 10% del capitale sociale e sino al 19,99%.