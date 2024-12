Tpi.it - Clima senza pace: Ricchi VS Poveri

I delegati delle Conferenze sulper certi versi sono come quegli studenti universitari che hanno due settimane per sedersi, prepararsi, confrontarsi con i colleghi in vista di un esame, ma si riducono sempre all’ultimo momento.La Cop di quest’anno è finita con circa 36 ore di ritardo. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre, alle 2.40 ora di Baku, il presidente di Cop29, l’azero Mukthar Babayev, ha battuto il martelletto sancendo l’adozione del punto 11a, quello sul più importante dossier: il New Collective Quantified Goal (Ncqg). Nell’anno più caldo da quando esistono le rilevazioni e in cui più di metà della popolazione mondiale è stata chiamata al voto, i Paesi delle Nazioni Unite sono riusciti ad approvare un testo con al centro la finanza per il. Il nuovo obiettivo prevede lo stanziamento di «almeno 300 miliardi di dollari» all’anno entro il 2035, principalmente da parte dei Paesi sviluppati verso quelli in via di sviluppo (G77), per permettere a questi ultimi di affrontare gli effetti della crisitica e ridurre le proprie emissioni.