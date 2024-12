Iltempo.it - Chi muore di freddo e chi vive di balle

Leggi su Iltempo.it

Ci mancava soltanto l'autonomo veneto attaccato ai «schèi» che per passare il tempo fa finta di combattere contro gli sfratti. Mentre un poveruomo che, al contrario della politica,davvero senza una casa, tira le cuoia. È la favola esopica delleche ci propinano oggi, quando ci sembra normale che una imputata che si vanta dire a scrocco nelle case degli altri, invece che finire sotto processo, finisce pluridecorata, strapagata e «immunizzata» al Parlamento europeo a farci la morale. Di gente morta diin Italia non se ne dovrebbe vedere più, ma di gente morta diperché qualcuno ti piglia per i fondelli proprio non ne avevamo bisogno. Non è nemmeno la doppia morale di una certa sinistra che si è persa nei meandri dell'anti melonismo senza costrutto di questi ultimi anni, è che quando vivi diprima o poi finisci per crederci.