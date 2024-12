Liberoquotidiano.it - Carceri: D'Elia-Sensi, 'gravissime immagini per video calendario polizia penitenziaria'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato un'interrogazione a risposta orale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia a seguito della pubblicazione delpromozionale del2025 della. Nelvengono mostrateda cui traspare un messaggio di mera repressione (utilizzo di manganelli, armi, scudi antisommossa etc) e che lascia basiti per le modalità di esibizione di forza violenta". Così in una nota i senatori del Pd Cecilia D'e Filippo. "Questenon rendono merito al lavoro quotidiano di un Corpo preziosissimo per il funzionamento della macchina della giustizia del nostro Paese e ci chiediamo quindi se Il Presidente del Consiglio e il Ministro condividono un prodotto editoriale lesivo della immagine e del prestigio della, che veicola un messaggio distorto e lontano dai principi e dai valori della carta costituzionale.