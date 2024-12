Tpi.it - Benvenuti in casa Esposito: tutto quello che c’è da sapere sul film

Benvenuti in casa Esposito: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Benvenuti in casa Esposito, film del 2021 diretto da Gianluca Ansanelli. Il film si ispira liberamente al romanzo omonimo dell'umorista Pino Imperatore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tonino non è credibile nei panni del boss camorrista e non riesce a farsi rispettare, né dalla sua famiglia né da quelli sui quali dovrebbe comandare. Così alla morte di suo padre l'eredità di capozona del rione Sanità non passa a lui ma a don Pietro De Luca, che cerca di tenerlo alla larga il più possibile dai suoi affari. La vicenda si complica quando la figlia di Tonino si innamora del figlio di un magistrato, incaricato di indagare proprio sui traffici illeciti di don Pietro.