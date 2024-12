Oasport.it - Australian Open 2025, definita la entry-list femminile: ci sono 3 italiane nel tabellone principale

Leggi su Oasport.it

Gli organizzatori deglihanno comunicato ladel primo Slam della stagione tennistica, che andrà in scena dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne. Nelci saranno tre italiani: Jasmine Paolini (numero 4 al mondo), Elisabetta Cocciaretto (numero 52 del ranking WTA) e Lucia Bronzetti (numero 77). Il taglio è stato fissato a 98 atlete, a cui si aggiungono sei ammesse per ranking protetto tra cui spicca la svizzera Belinda Bencic.Jasmine Paolini si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni dopo un 2024 da favola condito dalle finali a Wimbledon e Roland Garros. La toscana punterà a fare bene in terra oceanica e a sfidare a testa alte le big del circuito: la bielorussa Aryna Sabalenka, la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff che la precedono in classifica, ma anche la cinese Qinwen Zheng (5), la kazaka Elena Rybakina (6), le statunitensi Jessica Pegula ed Emma Navarro (8).