Australia, muore all'improvviso: sembra un malore, poi la scoperta e l'arresto del figli

Nonostante la morte di Colleen Rebelo sia avvenuta in modo repentino e inaspettato, i primi soccorritori intervenuti nella sua abitazione a Bicton, nel sud di Perth,, non hanno ritenuto necessario considerarla sospetta. Nemmeno l’autopsia ha chiarito le cause del decesso, ma due anni dopo una segnalazione riguardante una presunta frode assicurativa ha condotto aldelo, Andre Zachary Rebelo, ora riconosciuto colpevole di omicidio.Leggi anche: Petriano, violento incendio in un’abitazione: guasto alla stufa, ci sono feritiUna giuria di 12 persone ha unanimemente stabilito che il 28enne Rebelo ha assassinato la madre 58enne il 25 maggio 2020, al fine di incassare tre polizze assicurative sulla vita che aveva sottoscritto poco prima, senza che nessuno ne fosse a conoscenza.