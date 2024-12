Ilfattoquotidiano.it - Antonio Di Pietro si dimetteva da magistrato 30 anni fa: contro di lui, un mondo di ombre

“Spegnete i computer”, scandisce in aula il pmDi. Si oscura il maxischermo su cui aveva proiettato la sua requisitoria telematica per il processo Enimont (“la madre di tutte le tangenti”). Sono le 16.43 del 6 dicembre 1994, trent’fa. Disi sfila la toga, riannoda la cravatta, infila la giacca ed esce in silenzio dall’aula. Poi consegna ai giornalisti il testo della lettera che ha scritto al procuratore Francesco Saverio Borrelli in cui annuncia le sue dimissioni dalla magistratura.Era al massimo della sua fama. Era stato per 1.024 giorni il simbolo di Mani pulite. Aveva individuato il sistema della corruzione su cui si reggeva la Prima Repubblica. Era Tangentopoli, la politica dei partiti che si finanziava illegalmente con le tangenti, facendo gonfiare i costi delle opere pubbliche e deragliare i conti dello Stato.