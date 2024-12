Chiccheinformatiche.com - Wangiri, cos’è e come difendersi

Ilè una delle truffe telefoniche più diffuse e fastidiose degli ultimi anni. Nonostante il nome possa sembrare esotico, si tratta di un inganno tanto semplice quanto efficace, in grado di colpire chiunque, soprattutto in periodi di festail Natale. Conoscere questa truffa e i modi perè fondamentale per proteggersi da addebiti indesiderati e perdita di denaro.ilLa paroladeriva dal giapponese e significa “squillo e chiudi”. Questa definizione descrive perfettamente il modus operandi della truffa. Il truffatore utilizza un sistema automatizzato per effettuare una chiamata veloce al numero della vittima, lasciando uno squillo prima che questa possa rispondere. La strategia è far sì che il destinatario, incuriosito dalla chiamata persa, richiami il numero visualizzato.