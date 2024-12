Bergamonews.it - Una Francia, a lungo modello democratico, che ora deve reinventarsi. E noi con lei

Quando, la sera stessa delle elezioni europee, sciolse l’Assemblea Nazionale e convocò nuove elezioni legislative si diceva che il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron avesse prefigurato due scenari.Se andava bene, vinceva le elezioni legislative, respingeva prontamente il nuovo assalto dell’estrema destra che aveva nettamente vinto le elezioni europee e così ristabiliva prontamente l’equilibrio per chiudere al meglio il suo mandato.Se andava male, le elezioni legislative le vinceva l’estrema destra, che sarebbe stata così stata chiamata subito a governare il Paese ma in coabitazione con lui, che avrebbe potuto condizionarne l’azione contribuendo a pregiudicarne il favore ed il consenso in proiezione delle elezioni presidenziali 2027.Nulla di tutto questo è accaduto.Quella strategia del Presidente della Repubblica francese ha bloccato sì l’estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen, ma ha dato spazio ad una sinistra rappresentata dalla coalizione del Nouveau Front Populaire che ha ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni legislative ed ha il suo principale componente in un partito all’altro estremo come La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, a cui proprio lui poi si è rifiutato di dare l’incarico di Governo.