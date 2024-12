Thesocialpost.it - Ucciso da un tronco mentre lavora: dramma a Capannori, morto un 48enne

Un’altra vittima sul lavoro, un’altra giornata segnata dal dolore e dalla rabbia. Mariano Martinucci, 48 anni, originario die residente a Pisa, ha perso la vita in un tragico incidente avvenutosvolgeva il proprio mestiere a San Giorgio in Brenta, frazione di Fontaniva, in provincia di Padova. Dipendente della Massoni P&M di Guamo, Martinucci si trovava in Veneto insieme al collega Miladin Malic, 56 anni, per il primo giorno di un incarico in un’area privata.I due operai stavanondo su una pila di tronchi di grandi dimensioni, lunghi cinque metri e con un diametro di circa 50 centimetri. Intorno alle 8:30,Martinucci preparava la lama della motosega, unsi è improvvisamente staccato dalla catasta, colpendolo alla testa con una forza letale. Nonostante indossasse il casco protettivo, l’impatto è stato devastante.