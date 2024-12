Ilrestodelcarlino.it - Tartabini: "Interventi più efficienti grazie all’Ufficio ricostruzione"

"Nel suo recente intervento, il consigliere Gaballo è stato piuttosto frettoloso e impulsivo. Avrebbe forse dovuto leggere attentamente la convezione stipulata tra il Comune di Potenza Picena e l’Ufficio speciale per ladelle Marche (Usr), così da comprenderne il senso e i benefici, prima di sollevare una infondata polemica". Non si è fatta attendere troppo la replica del sindaco Noemiall’indirizzo di Tommaso Gaballo, consigliere comunale con il gruppo di minoranza "Idea Futura". Era stato lui nei giorni scorsi ad attaccare la giunta potentina, riguardo alla programmazione delle opere pubbliche, sostenendo che il Comune rischierebbe di indebitarsi ancora di più per completare le opere previste con i fondi stanziati per lapost-sisma. "L’Usr è una struttura dotata di uffici con elevate competenze sul piano tecnico-organizzativo, potendo contare su figure professionali estremamente qualificate – osserva il sindaco–.